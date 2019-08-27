Самолеты, Сирия и энергетика: о чем говорили Путин и Эрдоган на МАКС

Лидеры обсудили широкий спектр вопросов

14-й Международный авиакосмический салон МАКС начал работу в подмосковном Жуковском. Более 800 мировых компаний представили на нём свою продукцию. В экспозиции российских предприятий - истребитель пятого поколения Су-57, новый среднемагистральный лайнер МС-21-300, самолёты и вертолёты для армии, МЧС, медицинских служб, а также космическая техника. Вместе с Владимиром Путиным выставку осмотрел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И выразил готовность приобрести ряд моделей.

Мировая премьера на крупнейшей авиакосмической выставке МАКС 2019. Отечественный пассажирский самолет МС-21-300. Его называют будущим отечественной авиации. Корпус, а главное крылья, сделаны из новейших композитных материалов, которые делают его легким и прочным. Владимир Путин в компании турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана первыми увидели кабину и салон. Показали турецким высокопоставленным гостям и новейший российский истребитель Су-57, передает "ТВ Центр". Многофункциональный и невидимый для радаров противника.

Эрдоган стал проявлять интерес к российским истребителям, после обострения отношений с США, из-за поставок ракетных комплексов С-400 в Турцию. Турецкая делегация осмотрела и вертолеты Ка-62, Ми-28 и "Ансат", который разработали для санавиации. Вызвал интерес и самолет-амфибия Бе-200. Владимир Путин сам рассказал коллеге о его преимуществах.

Президент Турции ко всем вопросам подходит практично. Когда ему показали вертолет, созданный в сотрудничестве с первым премиальным автомобильным брендом "Аурус", сразу спросил о цене.

В павильоне Роскосмоса президентам представили перспективные двигатели для ракет-носителей и скафандры, которые помогут осваивать Луну. На орбите сейчас идет подготовка к будущим миссиям. На связь с землей вышли космонавты, которые принимают у себя в гостях робота "Федора".

"Дорогие друзья, мы вас приветствуем и поздравляем с результатами сегодняшней работы, знаем, что ситуация в чем-то была внештатная, но мы знаем, что вы справились с этой задачей блестяще", - отметил Путин.

В Жуковский приехали специалисты со всего мира. Большую экспозицию представил Китай. Он стал страной-партнером авиасалона. В павильоне площадью 3 тысячи квадратных метров - новейшие разработки. Впервые в России продемонстрирован макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Отдельную площадку выделили беспилотным летательным аппаратам.

Институт имени Баумана показал модель экраноплана, который способен скользить над землей и водой. За этой технологией будущее – уверены изобретатели.

Осмотрев выставку, Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой. О чём говорили за закрытыми дверями, лидеры рассказали на совместной пресс-конференции.

"Серьезное беспокойство и у нас, и у наших коллег вызывает ситуация в зоне деэскалации Идлиб. Террористы продолжают обстрелы российских и сирийских позиций, пытаются атаковать российские объекты. Убеждены, зона деэскалации не должна служить прибежищем для боевиков. Наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации боевиков", - сказал Путин.

"Как известно, три с половиной миллиона сирийцев уже находятся за пределами своей страны, многие сейчас находятся на территории Турции. Мы будем их защищать", - отметил Эрдоган.

Президенты еще раз подтвердили намерение наращивать экономические связи и развивать совместные энергетические проекты.

"По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения потока, за счет второй ветки, поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", - сказал Путин.

Путин и Эрдоган посмотрели с трибуны показательные полеты. В небе над аэродромом Жуковский - пассажирские лайнеры, истребители и вертолеты. Свое мастерство показали пилотажные группы. Уже с пятницы МАКС откроет свои двери для всех желающих.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".