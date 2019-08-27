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Дарвин прав? Обезьяна использовала "отмычку" для побега из зоопарка (видео)

21:36
  • вторник
  • 27 августа 2019

Сотрудники решили, что примат "очень умный"

Обезьяна-интеллектуал нашла способ совершить побег из зоопарка в китайской провинции Хэнань. Сотрудники давно замечали, что этот примат необычно умный по сравнению со своими сородичами. В частности, она нашла применение разбросанным по вольеру камням, научившись колоть ими орехи.
В зоопарке под Москвой обезьяна напала на девушку

Судя по всему, обезьяна "включила логику" и в конце концов пришла к выводу: если камень раскалывает орех – то, наверное, и стекло разобьет. Камера запечатлела "умника", когда он колотил острым булыжником по стеклу вольера. Ограждение в итоге треснуло – но тут хулиган испугался того, что сотворил и предпочел спрятаться.

Сотрудники водворили изобретателя в клетку, ограду пришлось чинить. Наученные горьким опытом работники зоопарка убрали из вольера все камни, сообщает South China Morning Post.

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