Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

Неделю назад аэропорт "Гагарин" начал приём и отправку пассажирских рейсов

С авиакосмического салона в Жуковском Владимир Путин вылетел в Саратов, где осмотрел новый аэропорт. С учётом мнения жителей региона ему было присвоено имя "Гагарин", сообщает "ТВ Центр".

Именно в Саратовской области первый космонавт приземлился после своего исторического полёта. Старый аэропорт Саратова, расположенный в черте города, был закрыт из соображений безопасности. Новый был возведён буквально в чистом поле в 20 километрах от областного центра. Он отвечает самым высоким международным стандартам, и способен принимать и отправлять до миллиона пассажиров в год.