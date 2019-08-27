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Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

22:12
  • вторник
  • 27 августа 2019

Неделю назад аэропорт "Гагарин" начал приём и отправку пассажирских рейсов

С авиакосмического салона в Жуковском Владимир Путин вылетел в Саратов, где осмотрел новый аэропорт. С учётом мнения жителей региона ему было присвоено имя "Гагарин", сообщает "ТВ Центр".

Именно в Саратовской области первый космонавт приземлился после своего исторического полёта. Старый аэропорт Саратова, расположенный в черте города, был закрыт из соображений безопасности. Новый был возведён буквально в чистом поле в 20 километрах от областного центра. Он отвечает самым высоким международным стандартам, и способен принимать и отправлять до миллиона пассажиров в год.

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Международный аэропорт "Гагарин" в Саратове
Международный аэропорт "Гагарин" в Саратове
Владимир Путин осмотрел международный аэропорта "Гагарин" в Саратове
Владимир Путин осмотрел международный аэропорта "Гагарин" в Саратове
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