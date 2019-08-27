"Зачем вы врете?": Юлиан высказался о своей госпитализации

Артист записал видеообращение

Певец Юлиан возмущен появившимися в СМИ сообщениями о его тяжелом состоянии. Артист опубликовал видеообращение, в котором пристыдил журналистов за распространение недостоверной информации.

На кадрах Юлиан прогуливается по больничному двору. Артист рассказал, что чувствует себя прекрасно, он просто решил перед гастролями пройти плановое обследование. По словам Юлиана, у него прекрасно работает сердце – он даже пообещал поклонникам выслать свою электрокардиограмму в электронном виде.

"Как вы видите, я жив и здоров. Был очень удивлен, когда прочел в СМИ, что чуть ли не умираю и меня привезли в тяжелом состоянии. Все те, кто распространяют эту подлость, неужели вам не стыдно? Зачем вы врете?", - сердится певец.

Ранее появились сообщения о том, что 46-летний Юлиан почувствовал резкое недомогание и боли в сердце. По информации СМИ, ему несколько раз вызывали скорую помощь – а 27 августа госпитализировали, так как врачи опасались за его жизнь.

Сегодня же появилась информация, что ситуация стала только ухудшаться. Артисту якобы понадобилось круглосуточное наблюдение врачей, которые опасались за его жизнь. Несмотря на то, что сам артист все опровергает, супруга Юлиана Анастасия все же признала, что у певца возникли небольшие проблемы со здоровьем. По ее словам, он слишком много курит – и из-за этого у него поднялось давление, пишет "СтарХит".