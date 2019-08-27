Трамп против клопов: президент возмущен поклепами на его гостиницу в Майами

Американский лидер уверен, что это происки демократов

Президент США возмущен слухами о засилье клопов в его отеле Trump National Doral в Майами. Подобные публикации в соцсетях появились сразу после того, как Дональд Трамп предложил свою гостиницу в качестве площадки для следующего саммита G7. Американский лидер уверен, что это происки его противников-демократов.

"Радикально настроенные левые демократы, узнав, что идеально расположенный National Doral Miami рассматривается в качестве площадки для следующего саммита G7, распространили этот фальшивый и мерзкий слух", — заявил глава государства.

О том, что в принадлежащей Дональду Трампу гостинице в Майами водятся кровососущие насекомые, накануне написали некоторые пользователи в Twitter. Один из них, в частности, напомнил, что в 2017 году на отель даже подавали в суд покусанные клопами постояльцы, пишут "Известия".