Появилось видео страшного пожара под Ростовом-на-Дону

Борьбу с огнем ведут десятки человек

В Ростовской области ликвидируют крупный пожар. На окраине Батайска уже несколько часов горит сухая трава, передает "ТВ Центр".

Пламя успело распространиться на площади порядка полутора тысяч квадратных метров. Очаг находится в зоне видимости жилых домов, но огонь, как сообщили в МЧС, им не угрожает.

Группировка спасателей была увеличена. В тушении участвуют 85 человек и 23 единицы техники. Из-за сложностей с доступностью района пришлось задействовать пожарный поезд.