Уникальный Су-47 показали на авиасалоне МАКС-2019

"Беркут" - один из самых необычных самолетов

Уникальный самолет показали на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. На статической экспозиции выставлен перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Экспериментальный истребитель ОКБ Сухого считается одним из самых необычных самолетов в мире. Крыло обратной стреловидности улучшает управляемость самолета на малых скоростях. Благодаря такой конструкции истребитель меньше заметен на радарах. Она также положительно влияет на взлетно-посадочные характеристики самолета.

Экспериментальный экземпляр, построенный в 1997 году, в 2006-2007 годах использовали в программе по созданию проекта истребителя пятого поколения - в дальнейшем Су-57. На "Беркуте" испытывали элементы внутреннего оснащения "невидимки", передает РИА Новости.