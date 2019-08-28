Госсекретарь США пообещал вернуть Россию в G7

Помпео подчинился воле Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента начнет работу по возвращению России в формат "Большой семерки".

"Президент считает, что мы должны это сделать [вернуть Россию в G7]. Я работаю на президента", - сказал Помпео в интервью американским телеканалам. Какие шаги он для этого предпримет, госсекретарь не уточнил.

Ранее источник The Guardian сообщил, что глава США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц G7 из-за России. Он высказался за участие Москвы в саммитах, тогда как его коллеги выступили против. Трампа поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте.

В Москве сдержанно отреагировали на попытки Трампа вернуть Россию в G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение в международный клуб не является самоцелью, а министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Кремль не поднимал вопрос об участии в саммите.

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Видео: эксперт - о возможном возвращении России в "Большую семерку" ​