Зачем Зеленскому нужна война на Донбассе

Эксперт подвел итоги первых 100 дней нового президента Украины у власти

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги первых ста дней президентства Владимира Зеленского, а также состояние экономики Украины. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

Делягин полагает, что война на Донбассе вызвана не только влиянием Запада, но и внутриукраинской ситуацией. "Как держать в подчинении людей, понимающих, что у них нет перспектив? Только войной! Если не будет войны, Зеленского съедят в его кабинете", - уверен эксперт.

Кроме того, глава Института проблем глобализации заявил, что Украина в рамках своей антироссийской политики сама убивает свою экономику, отказываясь от российского рынка.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

Видео репортажа об итогах 100 дней президентства Зеленского:

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