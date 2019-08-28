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Россия завоевала 22 медали на WorldSkills

08:51
  • среда
  • 28 августа 2019

В Казани подвели итоги мирового чемпионата по профессиональному мастерству

Сборная России завоевала 14 золотых медалей на чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Россия заняла второе место в неофициальном зачёте, на первом - Китай, замыкает тройку лидеров Южная Корея.

Награды высшей пробы у России в таких дисциплинах, как администрирование отеля, изготовление прототипов, информационная безопасность. В числе победителей наши сварщики, ювелиры, повара. У россиян также четыре серебра и столько же бронзы. Кроме того, на церемонии молодых профессионалов отметили наградами "За высшее мастерство" и "Лучший представитель страны".

Чтобы лично поздравить участников, в Казань прилетел Владимир Путин, передает "ТВ Центр". Президент подтвердил приверженность России ценностям WorldSkills и готовность к работе вместе с другими странами по созданию доступной и непрерывной модели подготовки кадров. Эта система должна соответствовать вызовам технологической эпохи.

"В нашей стране Worldskills стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством и рады, что наш опыт оказался востребованным. Здесь, в Казани впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники. Колоссальный интерес вызвали соревнования по компетенциям будущего", - заявил Путин.

Президент провел встречу с президентом ассоциации WorldSkills International Саймоном Бартли и поблагодарил его за высокую оценку работы наших мастеров, а также доверие и поддержку, оказанные России.

Затем глава государства побеседовал с участниками российской сборной. Президент отметил большой скачок уровня соревнований, совершенный в последние годы и выразил уверенность, что движение WorldSkills будет развиваться в России. Путину вручили сувенир - значок с эмблемой чемпионата и попросили приезжать почаще.

"Я уверен, что вы в разных ипостасях в разных местах еще продемонстрируете высший класс. Ну, а я постараюсь как раз появляться там, где мы добиваемся успеха, где мы заявляем о лидерстве, где мы его добиваемся. Так что наверняка встретимся еще не один раз", - сказал Путин.

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