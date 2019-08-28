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Путин дал совет главе Астраханской области

09:12
  • среда
  • 28 августа 2019

Президент раскритиковал Игоря Бабушкина за редкое общение с гражданами

В Казани прошла встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Руководитель региона доложил о планах развития экономики - прежде всего, судостроения - и программах модернизации предприятий. Современная техника требует квалифицированных рабочих. Игорь Бабушкин попросил поддержать создание в области центра подготовки кадров для промышленности. Обсуждались и вопросы развития социальной сферы.

"С людьми надо чаще встречаться, рассказывать им о ваших планах, слушать их представления о том, как и чего нужно добиться в Астраханской области. Это очень важно", - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Владимир Владимирович, объезжаю районы, встречаюсь с людьми. Сегодня понимаю те проблемы, которые волнуют наших жителей. Мы очень активно погрузились в эти проблемы и пути их решения ищем, находим и предлагаем", - сказал врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин.

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