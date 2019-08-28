Захотевший дружить с Россией Макрон встретил сопротивление

Президента Франции толкают на введение новых санкций против Москвы

Эпоха западного доминирования завершается. Чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе, необходимо пересмотреть отношения с Москвой. С таким заявлением выступил во вторник президент Франции. В ходе встречи "Большой семерки" поводом для настоящего раздора стало предложение Дональда Трампа возродить формат G8, вернув в привилегированный клуб Россию. Поддержки у своих коллег американский президент не нашёл.

В ходе встречи с дипломатическим корпусом страны Эммануэль Макрон обозначил приоритеты внешней политики на ближайший год. Особый акцент президент Франции сделал на том, что мир теперь живет по другим правилам. И Россия - неотъемлемая часть международного сообщества, с которой нужно считаться и с которой нужно находить точки соприкосновения. Заявление о важной роли России - весьма смелое и нехарактерное для лидера не просто государства ЕС, а страны, находящейся в топе европейской политики.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Геополитические обстоятельства меняются. На международной арене происходит укрепление новых держав. Китай выдвинулся в первый ряд. Россия добивается большего успеха в своей стратегии. Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным отношениям с Россией", - сказал президент Франции.

Именно об этом - конце однополярного мира - Владимир Путин говорил еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Эммануэль Макрон пришел к этому лишь 12 лет спустя.

"Я думаю, что нам нужно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Мы в Европе, и Россия тоже. И если мы не сможем в определенный момент сделать что-то полезное вместе с Россией, мы останемся в глубоком стерильном напряжении, продолжим иметь замороженные конфликты везде в Европе, продолжим иметь Европу, которая является театром стратегической борьбы между США и Россией, и последствия холодной войны на нашей земле. Это интересы не всех наших союзников, будем честны по этому вопросу. И некоторые, кстати, нас толкают на то, чтобы ввести больше санкций, потому что это их интерес, даже если они наши союзники. Но это не наш интерес", - заявил Макрон.

О том, что Старому Свету совсем не выгоден навязанный из-за океана враг то тише, то громче заявляют многие представители ЕС. Хоть и не все. То, что на Западе в рядах так называемых союзников согласия нет, показал прошедший саммит G7. Собравшись вот уже в который раз без участия России "семерка" не смогла договориться ни по одному ключевому вопросу. И эту речь Макрон произнес как раз аккурат после безрезультатной встречи на высшем уровне.

Вот и Вашингтон буквально переобувается в воздухе. С одной стороны, новая администрация Белого дома продлевает антироссийские санкции. С другой, на саммите "Большой семерки" Дональд Трамп перессорился со своими коллегами, настаивая на том, что Москву необходимо вернуть за стол переговоров G7.

Впрочем, в доброго Дядю Сэма Трамп играет не от большой любви к России, а потому что понимает: выгоднее вдвоем дружить против одного, чем воевать на два серьезных фронта сразу. Стремительно растущая экономика и мощь Китая Вашингтон пугает. Отсюда и торговая война. Аналогичная санкционному давлению на Москву, которая вопреки ожиданиям выстояла.

У КНР и нашей страны тесные экономические связи и одинаковая позиция по многим вопросам международной повестки. А главное, оба государства уже давно говорят о необходимости многополярного мира. И, кажется, часть Европы готова признать очевидное. Другая пока активно сопротивляется, предпочитая вместо независимости роли сателлитов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".