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Названа цель визита советника Трампа на Украину

08:36
  • среда
  • 28 августа 2019

Джон Болтон заявился в Киев в разгар нового политического сезона

В Киев прибыл один из ключевых чиновников американской администрации - помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По данным Wall Street Journal, основная цель его визита - блокирование сделки по продаже Украиной Китаю предприятия "Мотор-Сич". Это один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

При этом издание уточняет, что Болтон отказался комментировать вопросы о том, какими могут быть последствия в случае, если Киев не прислушается к его рекомендациям.

Тем временем, визит американского советника совпал с новым политическим сезоном на Украине - там стартует сессия Верховной Рады, которая попытается назначить в полном составе кабинет министров и премьера. Буквально накануне заседания Госбюро расследований Украины завело уголовное дело против председателя Рады Парубия. Его подозревают в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов, но он, в свою очередь, выдвинул претензии к главе государства.

По его словам, за первые 100 дней на высоком посту Владимир Зеленский смог отличиться лишь громкими заявлениями. Подробнее о первых 100 днях президентства Зеленского смотрите в видео:

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