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Как работает российская авиабаза Хмеймим в Сирии

10:00
  • среда
  • 28 августа 2019

Базу посетили иностранные журналисты

В пунктах  базирования российских военных в Сирии прошел своеобразный день открытых дверей. Иностранные  журналисты получили уникальную возможность посетить Хмеймим и Тартус. В результате они остались под впечатлением от высокого профессионализма и образцовых условий проживания и быта российских офицеров.

Корреспондент телеканала RT Вафа Шабруни на авиабазе Хмеймим впервые. Старается не упустить детали и удивляется, как организованы служба и досуг российских военнослужащих.

"Я давно мечтала попасть сюда, наконец, моя мечта сбылась. Мы постоянно видим работу русских военнослужащих по выполнению задач, на гуманитарных акциях, но впервые мы можем увидеть и рассказать об их повседневной жизни, что они едят, где они спят", - говорит Шабруни.

То, что для сирийской журналистки - открытие, в российской армии известно издавна - так завещал еще Суворов. Для отличной службы быт солдат должен быть налажен на высшем уровне. Вот в хлебопекарне замешана новая порция теста и уже совсем скоро к обеду на стол военнослужащим подадут ароматные булочки и свежайший хлеб.

Подробности в репортаже Алексея Платонова.

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