Астероид размером с Останкинскую башню несется к Земле

Сближение произойдет через несколько недель

К Земле летят сразу три крупных астероида, передает "ТВ Центр". Один из них - размером с пирамиду Хеопса - приблизится к нам на минимальное расстояние. Траектория проходит всего в миллионе километров. Это лишь в три раза больше расстояния до Луны.

При этом NASA засекло еще два гигантских астероида - один величиной с Останкинскую башню. Пролетят они на дистанции пять миллионов километров через пару недель.

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