ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Астероид размером с Останкинскую башню несется к Земле

08:31
  • среда
  • 28 августа 2019

Сближение произойдет через несколько недель

К Земле летят сразу три крупных астероида, передает "ТВ Центр". Один из них - размером с пирамиду Хеопса - приблизится к нам на минимальное расстояние. Траектория проходит всего в миллионе километров. Это лишь в три раза больше расстояния до Луны.

При этом NASA засекло еще два гигантских астероида - один величиной с Останкинскую башню. Пролетят они на дистанции пять миллионов километров через пару недель.

Видео: робот "Федор" извинился перед россиянами за неудачу в космосе

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Астероид
Астероид
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.