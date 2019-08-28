В купальнике можно: для педагогов разработали дресс-код

Специалисты разъяснили, что можно, а что нельзя выкладывать учителям в соцсети

В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях. Документ подготовило министерство просвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования.

Так, согласно новой редакции кодекса этики, учителям нельзя публиковать в интернете материалы порнографического характера, информацию о суицидах, заниматься пропагандой употребления алкоголя и наркотиков.

Как выяснила газета "Известия", речь о запрете на публикацию фотографий в купальниках в документе не идет. Ранее в российских школах произошла череда инцидентов, когда руководство увольняло учителей за публикацию фотографий в купальнике.

Также учителям разрешили некоторые послабления в области дресс-кода: теперь они могут отклоняться от "общепринятого делового стиля", но при этом не забывать, что работают в школе.

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