"Смелые люди": у 79-летнего Виторгана родилась дочь

Малышку назвали Кларой

У 79-летнего актера Эммануила Виторгана и 57-летней Ирины Млодик родилась вторая дочка.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька Кларочка!" - написал народный артист России в Instagram, выложив фотографию с женой и дочками.

СМИ предположили, что Клару родила суррогатная мать, поскольку на недавнем фестивале "Рандеву" в Юрмале Ирина была без животика.

Супруги до последнего скрывали радостную новость. Тем сильнее оказалось удивление поклонников. Виторгана забросали поздравлениями и добрыми пожеланиями.

- Какая прелесть, Вы просто уникальные.

- Смелые люди, счастья вам!

- Ничего себе. Будьте здоровы!

- Боже мой, какие Вы молодцы! Вы имеете смелость ЖИТЬ!

- Через ЭКО, да?

- Вы - яркий пример того, что нужно жить как хочется и не слушать никого!

В 2018 году у Эммануила и Ирины появилась дочь Этель. Супруги рассказали, что Ирина сама родила малышку. "После того как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен", - поделился тогда Виторган. По словам актера, он уже давно не был так счастлив, как после рождения дочери. "Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?" - говорил артист.

Отметим, что от первых двух браков у Виторгана остались взрослые сын и дочь.