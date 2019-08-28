Не вписался в поворот: подробности жуткой аварии с девятью пострадавшими

Минивэн улетел в кювет и перевернулся

Девять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля сервиса BlaBlaCar, перевозящем пассажиров из Астрахани в Москву.

Авария произошла на въезде в Волгоград. По предварительным данным, минивэн Hyundai Starex, за рулем которого находился 60-летний пенсионер, не вписался в поворот, врезался в трубу, улетел в кювет и перевернулся.

В результате травмы получили все находившиеся в машине пассажиры и водитель. Все они сейчас находятся в больнице, состояние троих пострадавших тяжелое. Детей среди них нет, пишет "Интерфакс".

На месте ДТП работает полиция, выясняются все подробности аварии.