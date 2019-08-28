ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Наши противники должны бояться": траты России на вооружения остались в секрете

09:32
  • среда
  • 28 августа 2019

Их объем приблизился к 5 триллионам рублей

В 2017 году Россия потратила 4,85 триллиона рублей на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности. Эти траты относятся к категории секретных, поскольку закупленные объекты имеют особое значение для национальной безопасности. 
Супероружие России в Арктике напугало британцев

Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, в предыдущие годы "секретные" расходы России росли, однако в 2016 и 2017 годах они оставались примерно на одном уровне - около 5,3% ВВП. Небольшое снижение трат в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП) объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.  

Отметим, что под вооружениями длительного пользования понимаются в том числе самолеты, корабли и танки, а под продуктами интеллектуальной собственности - научные исследования и разработки, разведка запасов полезных ископаемых и, например, создание компьютерного программного обеспечения. 

Профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко выразил мнение, что рассекречивание информации о подобных тратах может навредить государству. "Это государственная тайна, и вопрос о публикации - это антигосударственный подход. Наши противники должны бояться и думать, что же там есть", - заявил Никитенко. 

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов, в свою очередь, не видит смысла в сокрытии данных. "Когда речь идет о военной сфере, непрозрачность позволяет бесконтрольно использовать средства - расширять непрофильные активы, выделять деньги на дорогостоящие бесперспективные исследования", - отметил Арбатов. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Производства танка
Производства танка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.