"Наши противники должны бояться": траты России на вооружения остались в секрете

Их объем приблизился к 5 триллионам рублей

В 2017 году Россия потратила 4,85 триллиона рублей на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности. Эти траты относятся к категории секретных, поскольку закупленные объекты имеют особое значение для национальной безопасности.

Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, в предыдущие годы "секретные" расходы России росли, однако в 2016 и 2017 годах они оставались примерно на одном уровне - около 5,3% ВВП. Небольшое снижение трат в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП) объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.

Отметим, что под вооружениями длительного пользования понимаются в том числе самолеты, корабли и танки, а под продуктами интеллектуальной собственности - научные исследования и разработки, разведка запасов полезных ископаемых и, например, создание компьютерного программного обеспечения.

Профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко выразил мнение, что рассекречивание информации о подобных тратах может навредить государству. "Это государственная тайна, и вопрос о публикации - это антигосударственный подход. Наши противники должны бояться и думать, что же там есть", - заявил Никитенко.

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов, в свою очередь, не видит смысла в сокрытии данных. "Когда речь идет о военной сфере, непрозрачность позволяет бесконтрольно использовать средства - расширять непрофильные активы, выделять деньги на дорогостоящие бесперспективные исследования", - отметил Арбатов.