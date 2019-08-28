Есть жертвы: подробности обрушения здания в Новосибирске

На место происшествия выехал мэр города

Как минимум два человека погибли при обрушении реконструируемого здания в Новосибирске.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло на улице Ударная, 1/1а в 12:20 по местному времени. У здания 70-х годов постройки рухнули стена и перекрытия.

Под обломками оказались 12 рабочих. Двоих удалось спасти, двое погибли. 128 спасателей и 33 единицы техники продолжают разбор завалов и поиск рабочих. Также на место выехали кинологические расчеты, пишет "Интерфакс".

Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение требований при строительстве. Рабочие проводили работы по сносу старого здания, на месте которого должен появиться оздоровительный центр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Видео: рухнувшее здание завалило рабочих в Новосибирске