ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Есть жертвы: подробности обрушения здания в Новосибирске

09:52
  • среда
  • 28 августа 2019

На место происшествия выехал мэр города

Как минимум два человека погибли при обрушении реконструируемого здания в Новосибирске.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло на улице Ударная, 1/1а в 12:20 по местному времени. У здания 70-х годов постройки рухнули стена и перекрытия.

Под обломками оказались 12 рабочих. Двоих удалось спасти, двое погибли. 128 спасателей и 33 единицы техники продолжают разбор завалов и поиск рабочих. Также на место выехали кинологические расчеты, пишет "Интерфакс".

Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение требований при строительстве. Рабочие проводили работы по сносу старого здания, на месте которого должен появиться оздоровительный центр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Видео: рухнувшее здание завалило рабочих в Новосибирске

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Завал в Новосибирске
Завал в Новосибирске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.