Коломойский поставил условие для ухода Зеленского

Судьбу президента решат "возвращенцы"

Олигарх Игорь Коломойский, которого часто называют покровителем нового украинского президента, придумал критерий эффективности для Владимира Зеленского.

Украинский бизнесмен с состоянием примерно в 1,4 миллиарда долларов заявил, что показатель эффективности (KPI) президента должен измеряться числом украинцев, которые возвращаются на родину из-за рубежа.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн", - цитирует Коломойского "Цензор.нет".

Отметим, что Коломойский и Зеленский познакомились в 2008 году. Они стали тесно общаться в 2011 году, когда бывший комик перешел с канала "Интер" на "1+1". По словам олигарха, после победы Зеленского на выборах они стали реже видеться. "Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим <…> Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал", - сказал Коломойский.