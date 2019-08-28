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Коломойский поставил условие для ухода Зеленского

10:00
  • среда
  • 28 августа 2019

Судьбу президента решат "возвращенцы"

Олигарх Игорь Коломойский, которого часто называют покровителем нового украинского президента, придумал критерий эффективности для Владимира Зеленского.  
"Хиханьки да хаханьки!": Коломойский об отношениях с Зеленским

Украинский бизнесмен с состоянием примерно в 1,4 миллиарда долларов заявил, что показатель эффективности (KPI) президента должен измеряться числом украинцев, которые возвращаются на родину из-за рубежа.  

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн", - цитирует Коломойского "Цензор.нет". 

Отметим, что Коломойский и Зеленский познакомились в 2008 году. Они стали тесно общаться в 2011 году, когда бывший комик перешел с канала "Интер" на "1+1". По словам олигарха, после победы Зеленского на выборах они стали реже видеться. "Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим <…> Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал", - сказал Коломойский. 

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