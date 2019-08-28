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Разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске сняли на видео

09:56
  • среда
  • 28 августа 2019

В результате ЧП погибли не менее двух человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения конструкции здания в Новосибирске. В результате происшествия погибли не менее двух человек, сообщают СМИ. СКР эту информацию не подтверждает.

Сейчас на месте трагедии работают медики и спасатели. Видео работы экстренных служб публикует ТВЦ.RU. Кроме того, к спасательной операции подключились кинологи, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Обрушение строящегося здания на улице Ударная в Новосибирске произошло в среду утром. Площадь, по предварительным данным, составила 350 тысяч квадратных метров. Вероятной причиной обрушения стало нарушение требований проведения строительных работ.

 

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