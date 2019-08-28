Два человека погибли при пожаре на судоверфи ОСК в Нижнем Новгороде

Для расследования происшествия создана специальная комиссия

На нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) произошел пожар.

По предварительным данным, погибли двое рабочих, еще один пострадал. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода, пожар произошел из-за вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

На данный момент открытое горение на судоверфи ликвидировано. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.