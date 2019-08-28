Звезду сериала "Мажор" избили до полусмерти на автобусной остановке

Актера доставили в реанимацию

29-летний актер Марк Коваль, который сыграл сотрудника ППС во втором сезоне "Мажора", получил серьезные травмы во время драки в Санкт-Петербурге.

Марк Коваль стоял на автобусной остановке, когда к нему подошли неизвестные мужчины. Между актером и хулиганами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге артист получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

Очевидцы вызвали врачей на место происшествия. Коваля доставили в реанимацию. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

По данным "СтарХита", правоохранительные органы начали проверку по факту нападения на актера. "Есть версия, что Коваль стал жертвой избиения из-за известности", - пишет издание.

Отметим, что Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, два года работал в театре "Юность". На его счету 14 ролей. В частности, он снялся в сериалах "Морские дьяволы. Смерч-3", "Выжить любой ценой" и "Белый шаман".