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Пытавшегося угнать самолет в Афганистан жителя ХМАО отправили лечиться

10:39
  • среда
  • 28 августа 2019

В январе этого года мужчина устроил переполох на борту рейса Сургут-Москва

Суд в Югре приговорил 41-летнего Павла Шаповалова, который в январе пытался угнать самолет в Афганистан, к принудительному лечению.
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"Он отправлен на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа", - сообщил агентству URA.RU адвокат Шаповалова.

При этом защита подсудимого намерена обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции.

Захват самолета авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Сургута в Москву, произошел 22 января 2019 года. Житель села Угут Павел Шаповалов потребовал сменить курс и направиться в Афганистан. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске, где самолет в итоге взял штурмом спецназ. Позднее на допросе угонщик признался, что в Афганистан ему лететь не нужно было. По словам мужчины, "не так все просто, как кажется с первого раза". Следственный комитет назначил ему психиатрическую экспертизу.

Видео обысков в доме угонщика рейса Сургут - Москва

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