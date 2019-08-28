Что известно об обрушении здания в Новосибирске

Под завалами оказались пять человек

Масштабная спасательная операция проходит в Новосибирске. Во время строительных работ обрушилось двухэтажное здание. Под завалами оказались пять человек. Известно об одном погибшем. Ещё как минимум двое остаются под обломками.

На этом месте еще совсем недавно находилось здание насосной станции. Оно было двухэтажным. Примерные размеры - десять на тридцать метров. В ходе реставрации часть дома разобрали. Осталась, по сути, только одна стена, которая в среду рухнула. Она была сделана из бетонных блоков, обшитых кирпичом. Рядом шёл плановый ремонт теплотрассы. Был выкопан котлован, в котором в момент обрушения находились люди. Обломки стены засыпали его практически полностью.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК России ("Нарушение правил безопасности при ведении работ"). По данным следствия, 28 августа 2019 года в обеденное время по улице Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт, в ходе которого произошло обрушение кирпичной стены здания на рабочих", - сказал Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Новосибирской области.

На место ЧП прибыли все экстренные службы города. В первые минуты из-под завала удалось достать тело одного погибшего и еще двух живых рабочих. Они доставлены в больницу. Ранения легкой и средней степени. Предположительно, в котловане могут находиться еще несколько человек. Живы они или нет - неизвестно, поэтому спасателям приходится работать очень быстро. Большие бетонные конструкции поднимают при помощи крана. Все остальное разбирают буквально вручную. Сейчас на месте обрушения работают почти двести человек и до полусотни единиц спецтехники. Прибыли кинологи. Чтобы попытаться определить места, где могут находиться люди, завалы обследуют при помощи тепловизоров. О причинах обрушения пока не говорят. Прокуратура начала проверку всех проводимых работ.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".