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Сильный ливень подтопил аэропорт Владивостока (видео)

11:58
  • среда
  • 28 августа 2019

Из-за разгула стихии задерживаются рейсы

Затопленные дороги и неутешительные прогнозы синоптиков. За минувшие сутки во Владивостоке выпала треть месячной нормы осадков. Штормовое предупреждение продлили ещё на два дня. Ограничен въезд и выезд с территории аэропорта - на прилегающей парковке вода поднялась до полуметра.
Владивосток приходит в себя после схода селей (видео)

Рейсы выполняются по расписанию, но добраться до аэропорта пассажиры могут только пешком. Главная воздушная гавань Приморского края утром оказалась во власти стихии. В воде - парковка, грузовой терминал. Люди бегут, чтобы не опоздать на рейс.

За сутки во Владивостоке в общей сложности выпало 126 миллиметров осадков. Город еще не пришел в себя после прошедших дождей, а уже возникают новые проблемы. Так оползень сошел на гаражи.

Утром на дорогах автомобилисты увидели не асфальт, а реки.  Нет проезда более чем по 10 направлениям. Общественный транспорт ходит с перебоями. Уехать на работу на автобусе практически невозможно. Отрезан проезд к бухте Лазурная. Дорогу перемыло.

Из-за сброса воды в Богатинском водохранилище затоплен оказался и частный сектор в пригороде Владивостока. Некоторые жители эвакуировались. Другие остались охранять свое имущество. Сейчас возы здесь по колено, но дальше уже по грудь. Пройти невозможно. Сильное течение сбивает с ног.

Такое наводнение здесь было 10 лет назад. Без лодки из отдаленных домов уже не выбраться. Спасателям поступают звонки с просьбой вывезти из зоны подтопления. Для пострадавших развернут пункт временного пребывания. Но в основном люди уходят жить к родственникам и друзьям, взяв с собой только документы.

Сложная ситуация и в других районах края. Нет проезда в Партизанском и Пограничных районах. Больше всего пострадал поселок Славянка в Хасанском районе. Грязевые потоки поднимают асфальт, подмывают фундамент домов. Весь центр населенного пункта в воде.

По прогнозам синоптиков, непогода будет сохранятся в Приморье и в ближайшие дни. Штормовое предупреждение продолжает действовать. 

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.  

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