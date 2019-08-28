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Стена огня: опубликовано видео мощного пожара на берегу Дона

11:58
  • среда
  • 28 августа 2019

Пламя практически вплотную подошло к автотрассе

Стена огня и густые клубы дыма. Недалеко от города Батайск Ростовской области загорелись пять гектаров сухой травы, передает "ТВ Центр".

Запах гари ощущался даже в отдалённых населённых пунктах. Пламя практически вплотную подошло к автотрассе, соединяющей Батайск с Ростовом-на-Дону. По тревоге были подняты четыре отделения экстренных служб. Огонь тушили более 80 человек и десятки единиц техники, в том числе пожарный поезд. Возгорание ликвидировали ближе к полуночи. Никто не пострадал.

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