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В Казани завершился WorldSkills. Как это было

11:47
  • среда
  • 28 августа 2019

Наша сборная завоевала два десятка наград

22 медали у нашей сборной — в Казани завершился чемпионат рабочих профессий WorldSkills. В России его провели впервые. Турнир уже назвали самым крупным в истории движения. В столицу Татарстана съехались мастера своего дела со всего мира. Соревновались в сварке, поварском деле, парикмахерском искусстве и еще в полусотне специальностей.

Четыре года подготовки и пять полноценных дней соревнований. Праздник международного масштаба WorldSkills подошел к концу.  По правилам турнира все результаты до конца держатся в строжайшем секрете. Победителей объявляют лишь на церемонии закрытия.

Небо над Казанью окрашивается яркими всполохами. Стадион "Казань арена" снова переполнен, как и год назад на чемпионате мира по футболу. Около полутора тысяч мастеров своего дела - под одной крышей. С разных концов планеты, есть и совсем уж экзотичные направления: к примеру, Малайзия, Бразилия и Саудовская Аравия. Хотя у нашей национальной команды тут безусловное преимущество в поддержке. Как только объявляют результаты российских участников, стадион взрывается одобрительным гулом.

WorldSkills — это своего рода Олимпийские игры. Только между собой соревнуются не спортсмены, а представители самых разных специальностей. От ювелиров и флористов до сварщиков и каменщиков, всего 56 профессий. Задания выполняются на скорость, однако оценивают целостный результат. Это и качество работы, и творческий подход к решению задачи. Об огромном значении популяризации рабочих профессий говорит и Владимир Путин.

"Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной, непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей", - заявил президент.

Россия впервые проводила соревнование лучших профессионалов планеты и справилась с этой почётной миссией на отлично. Уже известно, что этот чемпионат стал самым крупным и представительным в истории движения. Президент ассоциации Саймон Бартли в беседе с Путиным отмечает и высокий уровень организации столь масштабного события.

"Именно ваше видение, ваша идея организовать WorldSkills в России, провести в Татарстане, в Казани, очень помогла нам. И после того, как завершится это успешное мероприятие в Казани, мы продолжим наблюдать за тем, как будет использоваться наследие WorldSkills в России", - заявил президент WorldSkills  аймон Бартли.

После беседы с президентом WorldSkills, Путин встретился с национальной сборной. Россия присоединилась к мировому движению WorldSkills относительно недавно,  в 2012 году. Год спустя - на своем первом чемпионате - заняла последнее место. Сегодня наша команда вторая в общем зачёте. Главный приз чемпионата - тоже у россиянки. Она опередила других соперников по количеству набранных баллов.

"Хочу сказать, что вы молодцы. Я вас поздравляю от души, желаю новых успехов. Вы еще молодые, еще поучаствуйте в подобных соревнованиях. И на своих рабочих местах покажите, что такое WorldSkills, медали, что они не случайные и заработанные большим трудом", - заявил Путин.

Не обошлось и без подарков - президенту вручили памятный сувенир. Значок российской национальной сборной Владимир Путин тут же надевает на лацкан пиджака.

Флаг WorldSkills официально передан китайской делегации - следующий чемпионат мира проведут в Шанхае. Впрочем, соревнования по профессиональному мастерству вернутся в Россию - в 2022 году чемпионат Европы пройдет в Санкт-Петербурге.

Александра Сергомасова, Владимир Черных, Андрей Алексеев. "ТВ Центр", Казань

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Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Владимир Путин на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills
Владимир Путин на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Владимир Путин встретился с членами российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Владимир Путин встретился с членами российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Медали чемпионата Worldskills
Медали чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
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