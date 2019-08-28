Свои люди: кому Зеленский отдал комитеты в Раде

Новый созыв Рады уже называют самым безвольным

На Украине стартует новый политический сезон. В четверг Верховная Рада девятого созыва соберется на свое первое заседание. Уже сейчас народные избранники делят места в комитетах и прикидывают, кто может получить портфели министров. Правительство в полном составе назначают депутаты.

Пустой зал заседаний Верховной Рады - словно партер в драматическом театре, где уже завтра дают долгожданную премьеру. Народные избранники девятого созыва примут присягу и займут свои кресла. Пока же делят портфели, то есть комитеты.

"Нам не достался ни комитет по бюджету, ни досталось ни одного места в информационном комитете. Мы должны получить комитет по Донбассу", - сказал народный депутат Украины Вадим Рабинович.

В Раде будут работать 23 комитета, руководителями 19 из которых утверждены представители фракции "Слуга народа". Еще 49 сподвижников президента займут должности заместителей и секретарей. Партиям "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и одному внефракционному депутату досталось по одному комитету. Представителям партии "Голос" руководить комитетами не доверили.

"Правящая партия отступила от принципа наделения оппозиции контролем над делами Рады", - заявил первый зампредседателя Рады Ирина Геращенко.

За такой расклад депутаты завтра формально должны будут проголосовать. Но кто сомневается в результате при явном парламентском большинстве президентских сил? Ряд украинских политологов новый созыв Рады уже называют самым безвольным, потому что народные избранники полностью подконтрольны главе государства. В Киеве продолжают подводить итоги ста дней Владимира Зеленского у власти. Итоги для многих неутешительные.

"Обещали завершение "эпохи бедности" с 21 апреля! Пока же Зеленский фактически - пустота. То есть мы никаких изменений со стороны президента не видим. Я себе представлял, что президент, взяв паузу и молчание на 100 дней, сегодня должен выйти и сказать: вот это мой кандидат на пост премьер-министра, мы провели консультации, и это наш состав правительства, и вот наша программа действий. Это все мы подготовили за 100 дней молчания, потому что мы хотели работать в покое, дать качественный результат стране. Но этого опять не состоялось", - заключил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Сам Зеленский по итогам своих первых ста дней хранит молчание. Никаких итогов, заявлений, намерений. Но говорить он будет. "Слуга народа" за дела президентские готов отчитаться перед своим другом и коллегой по актерскому цеху. Станислав Боклан играл роль премьер-министра в известном сериале, где Зеленский и вжился в роль президента. Анонс интервью уже крутят по украинским телеканалам.

В ближайшее время президент представит Раде свое правительство. Для консультаций Киев уже посетили советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и спецпосланник Курт Волкер. Визит таких гостей лишь подтверждает неспособность новой украинской власти к самостоятельным решениям - тот же сюжет в новых декорациях.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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