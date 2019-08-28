ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хор "Московского долголетия" установил рекорд на "Спасской башне"

11:58
  • среда
  • 28 августа 2019

872 участника проекта исполнили гимн Москвы на Красной площади

Военные оркестры из России, Египта, Азербайджана, Норвегии, Италии, Китая, Южной Кореи и других стран. В Москве проходит международный фестиваль "Спасская башня". Гостями праздника стали участники проекта "Московское долголетие". Хор - почти тысяча человек - исполнил гимн российской столицы. Подробности - у Оксаны Фомичевой.

На "Спасской башне" впервые показали мини-лошадей
В Москве пройдет финал проекта "Спасская башня - детям"
Собянин открыл фестиваль "Спасская башня"

Такого ко всему привычная Красная площадь еще точно не видела! Сразу одиннадцать сводных хоров! Одни начинают, другие подхватывают. Зарубежные участники "Спасской башни" в очередь выстраиваются, чтобы сфотографироваться с певцами проекта "Московское долголетие". Тут уже все в курсе - они идут на мировой рекорд! Впервые 872 человека спели гимн Москвы в честь дня рождения любимого города. Впрочем, было ощущение, что исполнителей гораздо больше - вся площадь!

"Ощущения грандиозные, конечно! Это очень торжественно и очень почётно и очень волнительно выступать на Красной площади, я впервые выступаю, никогда в жизни и не мечтала, что такое случится, но это случилось!" – сказала участница хора "Лейся песня" Ирина Гордеева.

Дирижер, кстати, тоже остался доволен - уже на репетиции было понятно - всё получится.

"Эта песня - репетиция заняла всего лишь два исполнения. Потому что после первого исполнения мне всё понравилось, а они хором сказали - мы еще хотим и мы повторили еще раз!" – рассказал начальник центрального военного оркестра Минобороны России Сергей Дурыгин.

Впрочем, выступления на фестивале - не только на главной сцене. Вот торжественно появляются на конном Манеже музыканты из Тывы. Единственный конный духовой оркестр в России! Возрождают традиции.

"Еще с петровских времен заложено нашей Россией конные духовые оркестры. А сейчас, к сожалению, всё ушло в прошлое, но мы десять лет уже возрождаем", - заявил директор духового оркестра Артур Дулуш.

Удивляют публику колоритными ритуальными костюмами, масками буддийских богов из папье-маше, горловым пением и древними тибетскими инструментами.

Подробности в репортаже Юлии Богоманшиной.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Хор "Московского долголетия" на фестивале "Спасская башня"
Хор "Московского долголетия" на фестивале "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.