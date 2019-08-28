Хор "Московского долголетия" установил рекорд на "Спасской башне"

872 участника проекта исполнили гимн Москвы на Красной площади

Военные оркестры из России, Египта, Азербайджана, Норвегии, Италии, Китая, Южной Кореи и других стран. В Москве проходит международный фестиваль "Спасская башня". Гостями праздника стали участники проекта "Московское долголетие". Хор - почти тысяча человек - исполнил гимн российской столицы. Подробности - у Оксаны Фомичевой.

Такого ко всему привычная Красная площадь еще точно не видела! Сразу одиннадцать сводных хоров! Одни начинают, другие подхватывают. Зарубежные участники "Спасской башни" в очередь выстраиваются, чтобы сфотографироваться с певцами проекта "Московское долголетие". Тут уже все в курсе - они идут на мировой рекорд! Впервые 872 человека спели гимн Москвы в честь дня рождения любимого города. Впрочем, было ощущение, что исполнителей гораздо больше - вся площадь!

"Ощущения грандиозные, конечно! Это очень торжественно и очень почётно и очень волнительно выступать на Красной площади, я впервые выступаю, никогда в жизни и не мечтала, что такое случится, но это случилось!" – сказала участница хора "Лейся песня" Ирина Гордеева.

Дирижер, кстати, тоже остался доволен - уже на репетиции было понятно - всё получится.

"Эта песня - репетиция заняла всего лишь два исполнения. Потому что после первого исполнения мне всё понравилось, а они хором сказали - мы еще хотим и мы повторили еще раз!" – рассказал начальник центрального военного оркестра Минобороны России Сергей Дурыгин.

Впрочем, выступления на фестивале - не только на главной сцене. Вот торжественно появляются на конном Манеже музыканты из Тывы. Единственный конный духовой оркестр в России! Возрождают традиции.

"Еще с петровских времен заложено нашей Россией конные духовые оркестры. А сейчас, к сожалению, всё ушло в прошлое, но мы десять лет уже возрождаем", - заявил директор духового оркестра Артур Дулуш.

Удивляют публику колоритными ритуальными костюмами, масками буддийских богов из папье-маше, горловым пением и древними тибетскими инструментами.

Подробности в репортаже Юлии Богоманшиной.

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