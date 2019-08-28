"Подружки - хохотушки": подвыпившие Пугачева и Вайкуле высмеяли Лободу

И озадачили поклонников своим поведением

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле продолжают весело проводить время на отдыхе в Латвии.

Забавный видеоролик опубликовал у тебя в Instagram Максим Галкин. Пугачева и Вайкуле, видимо, немного выпили и принялась шутить на фоне алого заката.

"Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна", - заявила Пугачева. "Еще одна, это какая?", - удивилась Вайкуле.

Поклонники не совсем поняли, чему было посвящено это видео и приняли гадать в комментариях, пишет интернет-портал "Дни.ру". Одни посчитали, что Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Светланы Лободы, которой Примадонна разрешила исполнить свою песню "Живи, спокойно, страна". Другие, наоборот, отметили, что Пугачева и Галкин дружат с Лободой и поэтому не позволили бы себе колкостей в ее адрес. Видимо, Примадонна выбрала себе еще одну преемницу.

А третьи остались в стороне от подковерных интриг и отметили позитивный настрой 70-летней Пугачевой и 65-летней Вайкуле. Ее каждый в их возрасти может получать удовольствие от жизни.

"Подружки–хохотушки. Тоже хочу себе такую подругу на долгие годы", "Позитивные девчонки!! Спать собиралась, а расхохоталась вместе с ними!!! Молодцы, оптимистки-веселушки!", "Такие они хулиганки, обожаю", - написали фанаты.

Ранее СМИ сообщили, что Примадонна назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.