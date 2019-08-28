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"Это залет": округлившийся живот выдал Собчак

11:07
  • среда
  • 28 августа 2019

Она ждет ребенка от Богомолова?

37-летнюю телеведущую Ксению Собчак, которая 13 сентября, по слухам, пойдет под венец с режиссером Константином Богомоловым, заподозрили в новой беременности. 
Собчак преобразилась после ухода от Виторгана

Наблюдательные поклонники посчитали, что после ухода от актера Максима Виторгана к Константину Богомолову, знаменитая телеведущая заметно преобразилась. Она словно светится от счастья, говорят люди. 

Некоторые фолловеры заметили, что с недавних пор у Собчак появился животик. По их мнению, она выкладывает в Instagram старые фото, а вот на видео в сториз ее округлившиеся формы бросаются в глаза. 

Слухи подогрела блогер Лена Миро, которая увидела якобы располневшую Собчак на премьере фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". "Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот - да, это залёт", - написала на своем сайте острая на язык Миро. 

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. Через два года у них родился сын Платон. В конце 2018 году появились слухи о расставании пары. СМИ сообщили, что Собчак встречается с Богомоловым. Недавно стало известно, что Виторган закрутил роман с актрисой Нино Нинидзе.  

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