"Это залет": округлившийся живот выдал Собчак

Она ждет ребенка от Богомолова?

37-летнюю телеведущую Ксению Собчак, которая 13 сентября, по слухам, пойдет под венец с режиссером Константином Богомоловым, заподозрили в новой беременности.

Наблюдательные поклонники посчитали, что после ухода от актера Максима Виторгана к Константину Богомолову, знаменитая телеведущая заметно преобразилась. Она словно светится от счастья, говорят люди.

Некоторые фолловеры заметили, что с недавних пор у Собчак появился животик. По их мнению, она выкладывает в Instagram старые фото, а вот на видео в сториз ее округлившиеся формы бросаются в глаза.

Слухи подогрела блогер Лена Миро, которая увидела якобы располневшую Собчак на премьере фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". "Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот - да, это залёт", - написала на своем сайте острая на язык Миро.

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. Через два года у них родился сын Платон. В конце 2018 году появились слухи о расставании пары. СМИ сообщили, что Собчак встречается с Богомоловым. Недавно стало известно, что Виторган закрутил роман с актрисой Нино Нинидзе.