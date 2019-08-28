"Развратница": 65-летняя Успенская снялась в полуголом виде

Это пришлось по вкусу не всем ее поклонникам

Певица Любовь Успенская навлекла на себя гнев интернет-пользователей, выложив откровенное фото во время отдыха на испанском курорте в Марбелье.

Исполнительница шансона вот уже четвертое лето подряд отдыхает на побережье Средиземного моря. Она много спит, плавает и гуляет. К тому же Успенская посещает местных врачей, пытаясь решить небольшие проблемы со здоровьем.

Любовь Успенская выложила в Instagram несколько фотографий с отдыха. Наибольший ажиотаж вызвал снимок, на котором артистка лежит на пляже в одних трусиках. Певица написала, что в Москве не хватает солнца, поэтому восполнить запас витамина D она решила в Испании. "Но лицо - прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла", - сообщила Успенская.

Этот пост собрал больше 35 тысяч отметок "Нравится". Однако многие поклонники, хоть и восхитились стройной фигурой Успенской, попытались пристыдить ее за чрезмерный эротизм.

- Совсем с ума сошла. Бедненькая, что-то с головой.

- А в другой позе нельзя было сфоткаться?

- Маразм крепчает! Уважающая прежде всего саму себя женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы офигенная фигура ни была!

- О боже... Отписка.

- Развратница.

Отметим, что сохранять стройную фигуру Успенской помогает правильное питание и ежедневные прогулки. По словам певицы, она каждый вечер проходит около 10 километров.