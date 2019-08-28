ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Развратница": 65-летняя Успенская снялась в полуголом виде

11:53
  • среда
  • 28 августа 2019

Это пришлось по вкусу не всем ее поклонникам

Певица Любовь Успенская навлекла на себя гнев интернет-пользователей, выложив откровенное фото во время отдыха на испанском курорте в Марбелье. 
"Принимала тонны обезболивающих": Успенская обратилась за помощью к иностранным врачам

Исполнительница шансона вот уже четвертое лето подряд отдыхает на побережье Средиземного моря. Она много спит, плавает и гуляет. К тому же Успенская посещает местных врачей, пытаясь решить небольшие проблемы со здоровьем. 

Любовь Успенская выложила в Instagram несколько фотографий с отдыха. Наибольший ажиотаж вызвал снимок, на котором артистка лежит на пляже в одних трусиках. Певица написала, что в Москве не хватает солнца, поэтому восполнить запас витамина D она решила в Испании. "Но лицо - прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла", - сообщила Успенская. 

Этот пост собрал больше 35 тысяч отметок "Нравится". Однако многие поклонники, хоть и восхитились стройной фигурой Успенской, попытались пристыдить ее за чрезмерный эротизм.

- Совсем с ума сошла. Бедненькая, что-то с головой. 

- А в другой позе нельзя было сфоткаться?

- Маразм крепчает! Уважающая прежде всего саму себя женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы офигенная фигура ни была!

- О боже... Отписка. 

- Развратница. 

Отметим, что сохранять стройную фигуру Успенской помогает правильное питание и ежедневные прогулки. По словам певицы, она каждый вечер проходит около 10 километров. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Любовь Успенская
Любовь Успенская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.