Кариес может спровоцировать рак толстой и прямой кишки

Люди с плохой гигиеной рта попали в зону риска

Американские ученые из Колумбийского университета нашли взаимосвязь между кариесом и раком толстой и прямой кишки.

Они выяснили, что образовавшиеся в результате кариеса бактерии выделяют молекулы, которые ускоряют рост опухоли. В этом вопросе имеет принципиальное значение то, насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью.

Врачи советуют тщательней чистить зубы. Ведь благодаря этому можно избежать проблем не только в ротовой полости, но и в пищеварительном тракте, пишут украинские СМИ.