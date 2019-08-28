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Кариес может спровоцировать рак толстой и прямой кишки

11:53
  • среда
  • 28 августа 2019

Люди с плохой гигиеной рта попали в зону риска

Американские ученые из Колумбийского университета нашли взаимосвязь между кариесом и раком толстой и прямой кишки.
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Они выяснили, что образовавшиеся в результате кариеса бактерии выделяют молекулы, которые ускоряют рост опухоли.  В этом вопросе имеет принципиальное значение то, насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью.

Врачи советуют тщательней чистить зубы. Ведь благодаря этому можно избежать проблем не только в ротовой полости, но и в пищеварительном тракте, пишут украинские СМИ.

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