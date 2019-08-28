Киев освободил Вышинского из-под стражи

Год назад его обвинили в госизмене и поддержке Донбасса

Апелляционный суд в Киеве смягчил меру пресечения и освободил из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Арест заменили на личное обязательство. Это значит, что журналист должен будет явиться в суд или к следователю по первому требованию, пишет "Газета.Ru". Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Решение Киева приветствовали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это первым шагом на пути к справедливости.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.