ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев освободил Вышинского из-под стражи

12:07
  • среда
  • 28 августа 2019

Год назад его обвинили в госизмене и поддержке Донбасса

Апелляционный суд в Киеве смягчил меру пресечения и освободил из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Я не вещь": Вышинский отреагировал на идею Зеленского об обмене на Сенцова

Арест заменили на личное обязательство. Это значит, что журналист должен будет явиться в суд или к следователю по первому требованию, пишет "Газета.Ru". Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Решение Киева приветствовали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это первым шагом на пути к справедливости.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышински в суде
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышински в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.