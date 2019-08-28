Барановская пошла на подвиг ради сына

Телеведущая совершила невозможное

34-летняя телеведущая Юлия Барановская, которая воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, рассказала об инциденте с ее старшим сыном Артемом.

14-летний Артем учится в британской школе. В июне он собирался вместе с классом отправиться в поездку в Португалию. По словам Барановской, мальчик очень ждал этого путешествия. Однако в день вылета сотрудник аэропорта заметил в его документах опечатку. Один из учителей позвонил Барановской и сообщил, что у нее есть чуть больше часа, чтобы исправить ошибку в дате рождения сына. Казалось, что поездка сына накрылась медным тазом.

Юлия Барановская бросила работу, переделала документы у нотариуса и привезла их в аэропорт, несмотря на пробки. "Уже потом сын сказал мне, что ни один человек из тех, кто находился в аэропорту, не верил, что я успею. Но я об этом даже не думала. <…> Большинство людей правда считают: это не для меня, это невозможно, это не получится. Но ваше стремление, чтобы у детей всегда все было, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, привело к тому, что не возникает даже мысли о том, что что-то может не получиться", - цитирует телеведущую 7days.

В итоге Артем улетел в Португалию, а Барановская усвоила для себя простую мысль - нельзя бояться или лениться жить, тогда все задуманное сложится в вашу пользу.

Напомним, Юлия Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, родив ему троих детей. Однако в 2013 году пара рассталась, так и не дойдя до загса.