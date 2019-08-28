Фото похудевшего на 100 килограммов Семчева вызвало ажиотаж в Сети

50-летний актер взялся за свое здоровье

Российский актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов и стал едва узнаваем.

Раньше его вес достигал 190 килограммов, теперь 50-летний актер весит почти в два раза меньше. Семчев предупредил, что проблемой ожирения и диет нужно заниматься исключительно под наблюдением врачей, пишет агентство ФАН.

"Помочь могут диетологи и эндокринологи. У каждого индивидуальная ситуация, как именно возник лишний вес", - заявил Семчев, подчеркнув, что обращаться за помощью нужно лишь в том случае, если решение похудеть принято осознанно и самостоятельно.

Телезрители едва узнали в похудевшем актере своего кумира. "Афигеть! Листала ленту, не обратила внимания. Только сейчас опять наткнулась и понял кто это", "Ух ты, даже не узнать, молодец", "Вот это сила воли у человека, похвально", - оставили россияне комментарии под новостью.