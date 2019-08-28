Москвичей позвали на фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ 31 августа

Начало — в 14:00

На проспекте Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет фестиваль "PROлето". Он посвящен Дню знаний. Проспект в этот день превратится в площадку уличных видов спорта, а все желающие смогут освоить современные стили танцев от самых продвинутых хореографов.

На сцене в это время будут выступать популярные исполнители — Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, Дискотека авария, Dava, Sabi Miss, Кристина Си, "Против правил", Алексеев и многие другие.

Подробную информацию о фестивале можно узнать на странице "PROлето" в соцсетях.