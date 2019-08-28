Фестиваль "НАШИ в городе" пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

На празднике прозвучат главные хиты участников фестиваля "Нашествие"

Москва готовится крупно отметить 872-й день рождения. По случаю Дня города в столице пройдет фестиваль – музыкальный марафон "Наши в городе".

Кто именно будет выступать на празднике, радиостанция "Наше радио" пока держит в секрете. Объявлять артистов и расписание начнет с четверга, 29 августа. Ну а пока известно, что грандиозное культурное событие в жизни столицы состоится 7 и 8 сентября – с 13:00 мск и до самого вечера - на проспекте Академика Сахарова.

На фестивале "Наши в городе" с главными хитами выступят участники фестиваля "Нашествие". Праздновать День города вместе с москвичами также будут как легендарные артисты "Нашего радио", так и яркие современные музыканты.

Напомним, мероприятие пройдет в первые выходные сентября. Вход свободный.

7 сентября в 19:00 по Москве телеканал "ТВ Центр" в прямом эфире покажет концерт на Поклонной горе по случаю Дня города. Ведущим праздничного мероприятия станет актер Николай Фоменко, а участниками такие звезды, как Дина Гарипова, Варвара, Алексей Воробьев, Жасмин, Витас, Юлия Ковальчук, Руслан Алехно, Анита Цой, Анжелика Агурбаш, Сергей Куприк, Катя Лель, Глеб Матвейчук, Марина Девятова, Марк Тишман, Тамара Гвердцители и Сергей Волчков.