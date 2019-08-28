Что категорически нельзя делать на Ореховый спас

Эти ограничения избавят верующих от невзгод

29 августа православные россияне отмечают праздник под названием "Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа". В народе он известен как Полотняный спас и Ореховый спас.

По легенде, правитель города Эдесса (ныне находится в Турции) заболел проказой и отправил своего художника к Иисусу Христу, чтобы написать Его портрет. Царь надеялся исцелиться при виде Святого лика. Однако живописец не смог изобразить Спасителя. Тогда милостивый Иисус омыл свое лицо и вытерся платом, на котором отпечатался Его лик. Когда правитель Эдессы приложился к этому полотенцу, смертельная болезнь улетучилась. Льняной плат с изображением Христа хранился в городе как сокровище, а затем его торжественно перенесли в Константинополь.

Отсюда и пошло народное название праздника - Полотняный спас. На Руси его еще называли Ореховым спасом, потому что к этому дню поспевали орехи и зерновые культуры. 29 августа верующие освящают в церквях мед, хлеб, фрукты, а также ореховые ветви (для банных веников), листья и перепонки (для настоек).

Ореховый спас, как и другие христианские праздники, сопряжен с некоторыми запретами. Во время праздника, как считали наши предки, нельзя выходить в лес без оберега, потому что там человека на каждом шагу подстерегает нечистая сила. В качестве оберега на Руси использовали крест из ореховых веток. Он не только отпугивал чертей, но и защищал от болезней, сглаза и злых помыслов.

В этот день запрещается выходить из храма без какого-либо сувенира. Есть поверье, что жадных прихожан ждет тяжелая осень и финансовые трудности. Поэтому 29 августа суеверные люди стараются приобрести в церковной лавке икону спаса Нерукотворного, книгу или какое-нибудь украшение. Купленный предмет желательно подарить близкому человеку.

На Ореховый спас ни в коем случае нельзя осквернять родники и колодцы, поскольку вода в этот день считается целебной. Человек, который плюнет в колодец, навлечет на себя беды и невзгоды.

29 августа возбраняется отказываться от работы, так как в последние дни лета крестьяне собирали урожай и готовили припасы на зиму. Лень в эту пору считали непозволительным грехом. При этом (странное противоречие в традициях) верующим рекомендовали воздерживаться от слишком уж тяжелой физической работы.

Кроме того, на Ореховый спас нельзя оставлять в беде нуждающихся, особенно детей, бедняков и больных. Если у вас нет возможности помочь нищему деньгами, то хотя бы подарите ему освященные в церкви орехи или хлеб.

Праздник принято отмечать по-тихому - не с песнями и плясками, а с молитвами. Православным запрещается ссориться, сквернословить и предаваться вредным привычкам.