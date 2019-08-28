Из-под завалов в Новосибирске извлекли последнего человека. Он мертв

Всего в результате обрушения погибли трое рабочих

Спасатели извлекли тела всех рабочих, которых оказались под завалами после обрушения стены в Новосибирске.

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб", з заявили в "Сибирской генерирующей компании", которая владела рухнувшим зданием.

Таким образом, число жертв ЧП возросло до трех человек, пишет "Газета.Ru". Уже началась процедура опознания. Двое пострадавших находятся в больнице.

Обрушение стен и перекрытий в реконструируемом здании на улице Ударная произошло утром в среду. В момент ЧП на площадке, по разным данным, работали от 8 до 12 рабочих. Согласно предварительным данным, обвал произошел из-за нарушений требований при строительстве.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи осматривают место происшествия. Видео их работы есть у ТВЦ.RU.