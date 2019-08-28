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На МЦК появятся беспилотные "Ласточки"

15:15
  • среда
  • 28 августа 2019

Сейчас поезда без машинистов обкатывают на полигоне

На Московском центральном кольце уже через несколько лет появятся поезда нового поколения. "Ласточки" будут ходить без машинистов. И это совершенно новый этап в развитии столичного транспорта. Сейчас беспилотные составы обкатывают на экспериментальной железной дороге в Щербинке.

"Ласточка" трогается в путь быстро и бесшумно. От других этот состав отличает только одно — отсутствие машиниста в кабине. В Подмосковье тестируют новый вид беспилотников. Техническое зрение поезда значительно лучше  человеческого глаза. 6 камер видят в темноте, а с расстояния в полкилометра определят не то что человека – квадрат всего 30 на 30 сантиметров.

"Обнаружить людей не так сложно - важно так, чтобы не было ложных срабатываний, которые влияют непосредственно на эксплуатацию, ведут к непреднамеренным остановкам", - объясняет руководитель центра НИИ автоматизации связи на ж/д транспорте Павел Попов.

Состав будет идти автоматически. Но пилотировать его можно из кабины локомотива или из центра управления. Такие проекты есть и за рубежом. Но наши разработки опережают иностранных конкурентов примерно на год.

"Это действительно можно назвать технологическим прорывом. Все мозги, которые управляли сегодня этим поездом, — российские мозги, это сделано руками наших инженеров, это сделано в наших технических центрах", - рассказал зампред правительства России Максим Акимов.

Это так называемый третий этап автоматизации. Четвертый предполагает, что искусственный интеллект может решить и любую нештатную ситуацию. Но это – в перспективе. Впрочем, и в этой новой технологической реальности машинисты за бортом не останутся.

"Несколько изменится их функционал, и наблюдение за системой все равно останется за человеком. Мы будем трансформироваться все вместе", - говорит председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Пока поезда курсируют по экспериментальному железнодорожному кругу в Щербинке. Для того чтобы выпустить "Ласточки" в большой город, нужна еще огромная работа.

Использования беспилотников требует принятия новых нормативных актов. Сами поезда еще ждет масса испытаний в следующем году. На линию такие составы выйдут в 2021 году, а первые "Ласточки" появятся на Московском центральном кольце.

Иван Колесников, Александр Козликин, Алексей Овчинников, Александр Александр Шерстюк. "ТВ Центр".

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