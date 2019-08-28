Собянин открыл 16-й детский технопарк в Москве

Бесплатные занятия в год будут посещать до пяти тысяч слушателей

IT-технологии, радиоэлектроника, биомедицина — таким дисциплинам смогут научиться московские школьники в новом технопарке. В среду его открыл мэр столицы Сергей Собянин. Комплекс расположен на базе Российского технологического института МИРЭА. Бесплатные занятия за год посетят до пяти тысяч слушателей.

Одиннадцатиклассник Даниил уже определился с профессией. Он — "инженер будущего". Свой уникальный проект готов продемонстрировать общественности. Это виртуальный крановщик. С помощью него самую тяжелую работу можно делать одним нажатием кнопки.

Тяжелую технику такая виртуальная машина, конечно, пока не заменит. Но зато это прекрасный тренажер для будущих специалистов.

"Для обучения студентов строительных колледжей. Но также и для частных лиц - для обучения, самообразования или ради интереса, потому что система достаточно правдоподобная", - рассказал Даниил Трухин.

Правдоподобно, а главное - современно и своевременно. Проекты будущего создаются, в том числе и здесь. Детские технопарки похожи на взрослые. Как правило, размещаются на крупных предприятиях и в высших учебных заведениях. Каждый оснащается современным оборудованием, которое используется в реальном производстве.

Теории - минимум, все знания тут же закрепляются на практике. Образовательный процесс уже выстроен. Технопарк МИРЭА — это уже 16-й в Москве. В среду его официально открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"По сути, выстроена новая модель образования. Созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, в Москве уже 16 таких технопарков, в них занимаются 100 тысяч школьников. Это новый технологический уровень для поступления в вуз и выбора профессии", - рассказал Собянин.

Школьники изучают картографию, радиоэлектронику, биомедицину и химию, и, конечно же, информационные технологии.

"Это могут быть и игровые приложения, это может быть какое-то социальное приложение или какое-то приложение, связанное с реализацией каких-то сложных алгоритмов", - рассказал преподаватель детского технопарка МИРЭА Павел Степанов.

Многие школьники завершают обучение в таких технопарках защитой собственных проектов. А баллы, полученные за эту работу, учитываются при поступлении в ВУЗы.

Елена Сахно, Полина Кастрицкая. "ТВ Центр".