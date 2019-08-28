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Землян предупредили о приближении трех смертоносных астероидов

15:20
  • среда
  • 28 августа 2019

Первого гостя из далекого космоса астрономы ждут уже в среду

К Земле летят сразу три крупных астероида. Один из них приблизится к нашей планете уже сегодня. За небесным телом наблюдают астрономы со всего мира, его уже назвали потенциально опасным.

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Гигантские глыбы размером с Останкинскую телебашню и пирамиду Хеопса. И всё это с огромной скоростью несётся к нашей планете. Первого гостя из далёкого космоса ждём уже сегодня.

Астрономы смогут наблюдать на минимальном расстоянии астероид под шифром OU1. Он окажется от нас ближе, чем Венера, в 40 раз. Летит на скорости - в прямом смысле космической - 13 километров в секунду. Диаметр - до 160 метров.

"Это близко к тому, что было в 1908 году в виде Тунгусского метеорита. Тогда он упал на Землю и разрушил довольно большую часть нашей тайги. Но данный астероид, который сегодня промчится мимо Земли, конечно, не угрожает нам в ближайшее время, но за ним надо наблюдать", - объяснил Владимир Сурдин, астроном, доцент физического факультета МГУ.

14 сентября к нашей планете приблизятся более крупные астероиды. Один - диаметром 650 метров. Другой - поменьше, но тоже внушительный. Оба пролетят на расстоянии около пяти миллионов километров. По классификации NASA, все три объекта считаются потенциально опасными. То есть когда-нибудь могут врезаться в Землю. Особенно если их траектория изменится под влиянием гравитации Юпитера, например. А пока объекты будут просто изучать. В этом смысле их сближение с нашей планетой - подарок для астрономов. Это возможность исследовать небесное тело, уточнить его скорость и даже узнать состав верхних слоев. По оценкам ученых, в околоземном пространстве сейчас находятся сотни тысяч астероидов. Большинство не несет реальной угрозы. Однако несколько сотен теоретически могут столкнуться с Землей. Европейское космическое агентство составило целый список потенциально опасных. Через десять лет к нам наведается "Бог Хаоса". Такое устрашающее название это небесное тело носит неспроста. Размером больше Эйфелевой башни, оно подойдет близко - на расстояние всего в 30 тысяч километров. Еще большую угрозу несёт гигантский астероид, который подлетит к нашей планете в 2095 году. Вероятность столкновения – 16:1.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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