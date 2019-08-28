"Низкий поклон всем": реакция на освобождение Кирилла Вышинского

Решение украинского суда оценили с позитивом

413 дней тюремного заключения позади. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский освобождён из-под стражи. Такое постановление вынес Киевский апелляционный суд. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле приветствуют решение об освобождении журналиста.

Из зала Киевского суда Кирилл Вышинский отправляется домой. Всё последнее время адвокаты настаивали на том, что журналисту и руководителю портала "РИА Новости Украина" необходимо изменить меру пресечения. В среду апелляция была удовлетворена.

"Считаю, что это справедливое решение суда, кстати, против ходатайства не выступала прокуратура. Она считает, что можно изменить мне меру пресечения на более мягкую. Но, как любой человек, который провел в тюрьме, даже не имеет значения какой срок, любой человек, который выходит по решению суда, я, конечно, ему рад - такому решению суда", - прокомментировал Вышинский.

Журналист освобожден под личное обязательство, по украинским законам это значит, что он может свободно перемещаться по стране. Однако Вышинский обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. По сути, это самая мягкая мера пресечения, на которую могла рассчитывать сторона защиты.

"Я благодарен всем, кто следил за процессом. Пожалуй, я назову только одну фамилию, представитель по свободе слова и массовой информации ОБСЕ Арлем Дезир. Кто последовательно и буквально с первых дней отстаивал мою невиновность и самое главное - необходимость выпустить меня из тюрьмы как человека, пострадавшего за выполнение своих профессиональных обязанностей", - заявил Вышинский.

В ОБСЕ решение украинского суда оценили с позитивом. Под стражей Кирилл Вышинский находился более года. Его обвинили в поддержке ДНР и ЛНР, а также госизмене, за что грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист и многие его коллеги - как на Украине, так и в России - считают все эти обвинения надуманными, поэтому Вышинский намерен доказать свою полную невиновность. Суд еще впереди - следующее заседание состоится 16 сентября. Однако уже сейчас изменение меры пресечения многие считают важной первой победой.

"Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают. А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла. И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал", - написала в Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Считаю это решение справедливым. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста", - прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кирилл Вышинский имеет двойное гражданство Украины и России. За судьбой журналиста внимательно следят из Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле приветствуют решение суда. Первый короткий комментарий последовал и из МИД, его официальный представитель Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под стражи - первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста. Очевидно теперь дело за развитием этого курса на деэскалацию, которого от киевской власти ждут и в Москве, и в Донбассе, и в самой Украине. Уже завтра впервые после выборов в новом составе соберется Верховная Рада, которая в силах завершить конфликт на юго-востоке.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".