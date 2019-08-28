Пушков рассказал о выдержке России на примере вина

В Москве считают, что Тбилиси нужен сдвиг в сторону реализма

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия возобновления отношений с Россией.

Это произойдет только после того, как Москва изменит свою позицию в отношении Тбилиси и признает, что отношения не могут строится на "принуждении".

"Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем", - цитирует грузинского политика агентство URA.RU

В свою очередь в российском Совфеде не согласны с заявлением Зурабишвили. По словам сенатора Алексея Пушкова, Россия и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции.

"Возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма", - подчеркнул политик.

Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет - после вооруженного конфликта с Южной Осетии в 2008 году.

В последний раз отношения Москвы и Тбилиси испортились в июне 2019 года. Тогда в столице Грузии начались антироссийские выступления. Поводом к ним стал визит российской делегации, в ходе которого депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Из-за ситуации в Грузии власти России были вынуждены приостановить авиасообщение. Временный запрет на прямые рейсы между странами начал действовать 8 июля.

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