Путин напомнил главе Курской области о жилье для врачей

Президент провел встречу с Романом Старовойтом

Ремонт дорог, строительство школ и медпунктов. Социально-экономическое развитие Курской области обсудил в среду Владимир Путин. Он провел в Кремле рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Романом Старовойтом.

По ряду показателей отмечается существенный рост, доложил он президенту. Инвестиций в экономику региона стало больше на треть. Урожай зерновых приблизится к пяти миллионам тонн, и это тоже выше, чем в прошлом году.

"Роман Владимирович, освоились уже?" – поинтересовался Путин.

"Освоился, Владимир Владимирович. Десять месяцев прошло, хотел коротко доложить о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие. В этом году мы полностью обновим парк автомобилей скорой медицинской помощи. Понятно, что наибольшее внимание мы должны будем уделять первичному звену, о чём вы совсем недавно говорили. Именно на это нацелена разрабатываемая в регионе стратегия развития здравоохранения. Мы до конца текущего года предполагаем её утвердить", - пообещал Старовойт.

"Жильё врачам нужно давать", - отметил президент.

"Туда, безусловно, войдёт жильё. В части образования. У нас в этом году в Железногорске – это один из крупнейших городов Курской области – будет введена в эксплуатацию школа", - рассказал врио главы Курской области.