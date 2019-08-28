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МЦД позволят жителям Москвы и Подмосковья сэкономить до 75% на проезде

15:06
  • среда
  • 28 августа 2019

Горожанам пообещали также бесплатную пересадку на метро и МЦК

Столичное правительство утвердило тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам. Новый проект запустят уже до конца года.

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Будут введены три вида тарифов, сообщает "ТВ Центр". Первая зона – "Центральная" - для поездок в пределах Москвы. Цена билета, как и сейчас в метро и на МЦК - 38 рублей. Вторая – "Пригород". Она будет действовать за пределами станций "Марк", "Сетунь", "Волоколамская", "Остафьево" и до конечных станций МЦД. Разовая поездка там составит 45 рублей. Есть и третья зона – "Дальняя". Она начинается уже за границами центральных диаметров.

"Стоимость проезда будет формироваться из двух составляющих. Это стоимость каждой зоны, равная 23 рублям. Плюс, когда пассажир попадает у нас в зону МЦД, он платит 45 рублей. И также получаем, по аналогии с другими зонами, бесплатную пересадку на метро и МЦК", - сказал начальник дирекции Московских центральных диаметров Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Благодаря новой тарифной системе жители Москвы смогут экономить до 50%, а пассажиры Подмосковья до 75% своего бюджета. Причем будут сохранены все действующие льготы, а оплатить проезд можно будет картой "Тройка", "Стрелка" и даже мобильным телефоном.

Видео: запуск МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%

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