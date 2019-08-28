В театре Et Cetera рассказали о премьерах нового сезона

Планы у театра грандиозные

Et Cetera открывает новый, 27-й сезон. Руководитель театра Александр Калягин рассказал, что ждёт труппу и зрителей в ближайшее время, передает "ТВ Центр".

Планы — грандиозные: выпустят "Циников" Мариенгофа, "Мою жизнь" по Чехову, поставят "Блаженный остров", а ещё "Крысолова". Сейчас репетируют "Ревизора", в главной роли - сам Александр Калягин.

А Роберт Стуруа приступает к постановке "Гофманиады". По словам режиссёра, он прочитал 4 тысячи страниц сочинений Гофмана и наконец придумал, как рассказать историю "Крошки Цахеса".