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В театре Et Cetera рассказали о премьерах нового сезона

15:07
  • среда
  • 28 августа 2019

Планы у театра грандиозные

Et Cetera открывает новый, 27-й сезон. Руководитель театра Александр Калягин рассказал, что ждёт труппу и зрителей в ближайшее время, передает "ТВ Центр".

Планы — грандиозные: выпустят "Циников" Мариенгофа, "Мою жизнь" по Чехову, поставят "Блаженный остров", а ещё "Крысолова". Сейчас репетируют "Ревизора", в главной роли - сам Александр Калягин.

А  Роберт Стуруа приступает к постановке "Гофманиады". По словам режиссёра, он прочитал 4 тысячи страниц сочинений Гофмана и наконец придумал, как рассказать историю "Крошки Цахеса".

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Театр Et Cetera
Театр Et Cetera
Театр Et Cetera
Театр Et Cetera
Театр Et Cetera
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